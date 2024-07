Trotz hoher Ausstiegsklausel: FC Barcelona trifft sich offenbar mit Berater von Nico Williams

Nach Informationen von Jijantes FC, dem Twitch-Kanal des spanischen Journalisten Gerard Romero, traf sich Barcelonas Sportdirektor Deco am Mittwoch mit Williams' Vertreter Felix Tainta in Saragossa, um die Vertragsbedingungen für den Angreifer zu besprechen. Die Blaugrana werden schon seit geraumer Zeit mit dem jungen Flügelspieler in Verbindung gebracht und versuchen nun, den Transfer noch vor den ebenfalls interessierten Klubs FC Chelsea und FC Arsenal abzuschließen.

Anfang dieser Woche berichtete The Athletic, dass sowohl die Gunners als auch die Blues weiterhin an dem Flügelstürmer interessiert sind. Seit seiner Vertragsverlängerung befindet sich Medienberichten zufolge eine Ausstiegsklausel in Höhe von 58 Millionen Euro in Williams' Kontrakt. Diese Klausel soll es Barça, das weiterhin finanziell angeschlagen ist, schwer machen, den Nationalspieler zu holen. Hätte Williams nicht in Bilbao verlängert, hätte er in diesem Sommer ablösefrei wechseln können - und genau das hätte einigen Barça-Bossen natürlich viel besser gefallen.

Von der fixen Ablösesumme in Höhe von 58 Millionen Euro werden die Basken, die als harte Verhandler bekannt sind, wohl nicht abrücken. Dass Barça diesen Betrag aufbringen kann, erscheint aktuell unwahrscheinlich. Neben Williams wurde zuletzt auch Liverpools Luis Díaz für die Flügelposition gehandelt. Auch über Leihen von Jadon Sancho (Manchester United) und Jaden Philogene (Hull City) war in den Medien spekuliert worden.