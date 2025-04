Von wegen Durchmarsch! Darts-Superstar Luke Littler in Berlin schon ausgeschieden

Luke Littler hatte zuletzt Sieg um Sieg errungen in der Premier League des Darts. Als die Liga nun in Berlin Station machte, scheiterte er sofort.

Darts-Weltmeister Luke Littler ist beim Deutschland-Stopp der Premier League in Berlin überraschend früh gescheitert. In der Arena am Ostbahnhof stolperte der 18 Jahre alte Titelverteidiger am Donnerstag schon bei der Auftakthürde und verlor sein Viertelfinale gegen seinen englischen Landsmann Chris Dobey mit 2:6. Damit verpasste es Littler, seine komfortable Tabellenführung weiter auszubauen.