Nikola Jokic schreibt wieder einmal NBA-Geschichte. Der Serbe reagiert gewohnt cool auf seine historische Stat-Line.

Rekorde und Statistiken bedeuten Nikola Jokic nichts. Das wurde an einem historischen Abend in Denver einmal mehr deutlich. Ein Abend, von dem noch lange zu reden sein wird, schließlich war es "vermutlich das beste Spiel, an dem ich in meinem Leben teilgenommen habe", wie es Anthony Edwards formulierte.