Abschied vom FC Liverpool wird wohl konkreter: Mohamed Salah soll mit anderem Weltklub flirten

Mohamed Salah: Bisher noch kein neues Vertragsangebot vom FC Liverpool

Salah erklärte zuletzt, dass Liverpool bis dato noch nicht mit einem neuen Vertragsangebot auf ihn zugekommen sei. Daher gehe er Stand jetzt von einem Abschied im Sommer aus, nach dann acht Jahren bei dem englischen Topklub.

Auch nach dem 2:0-Sieg gegen Manchester City am Sonntag hörte sich Salah eher nach Abgang als nach Verbleib an: "Bis jetzt ist dies das letzte Spiel gegen City, das ich für Liverpool (an der heimischen Anfield Road, d. Red.) spielen werde, also werde ich es einfach genießen. Die Atmosphäre war unglaublich, also werde ich jede Sekunde hier genießen. Hoffentlich gewinnen wir einfach die Liga und wir werden sehen, was passiert", sagte der ägyptische Nationalspieler bei Sky Sports.

Salah zählt bei Liverpool weiterhin zu den absoluten Schlüsselspielern. In der laufenden Saison sind ihm in bisher 20 Pflichtspieleinsätzen schon 13 Tore und elf Assists gelungen.

In jüngerer Vergangenheit wurde in Verbindung mit einem möglichen Salah-Abschied aus Liverpool vor allem Saudi-Arabien als mögliches Ziel genannt. 2023 soll Al-Ittihad ein unglaubliches Angebot für Salah abgegeben haben.