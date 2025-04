Energie Cottbus ist heute in der 3. Liga beim TSV 1860 München zu Gast. Infos zur Übertragung im TV und Livestream liefern wir hier!

Am heutigen Samstag, den 5. April, gastiert Energie Cottbus in der 3. Liga beim TSV 1860 München. Um 14.00 Uhr ist Anpfiff im Stadion an der Grünwalder Straße.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

TSV 1860 München vs. Energie Cottbus heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga am Samstag im TV und Livestream?

Gute Nachrichten: Ihr könnt heute vollkommen kostenfrei einschalten! RBB zeigt die Partie TSV 1860 München vs. Energie Cottbus nämlich im Free-TV.

Wie bei allen Drittligapartien wird sich darüber hinaus auch MagentaSport um die Übertragung kümmern. Hierfür benötigt Ihr allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement.

Die Magenta-Übertragungen könnt Ihr außerdem bei OneFootball gegen eine einmalige Gebühr buchen.

Begegnung: TSV 1860 München vs. Energie Cottbus

Wettbewerb: 3. Liga

Spieltag: 31

Datum: Samstag, 05. April 2025

Uhrzeit: 14.00 Uhr

Ort: Stadion an der Grünwalder Straße (München)

TV & Livestream: MagentaSport, RBB, OneFootball

TSV 1860 München vs. Energie Cottbus heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga am Samstag im TV und Livestream? Die Tabelle vor dem 31. Spieltag