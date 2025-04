VfL Bochum vs. VfB Stuttgart heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga am Samstag im TV und Livestream?

Der VfL Bochum empfängt im Rahmen des 28. Spieltags den VfB Stuttgart. Wo Ihr das Spiel im TV und Livestream verfolgen könnt, lest Ihr hier.

Am heutigen Samstag, 5. April, müssen Sebastian Hoeneß und sein Team auswärts beim VfL Bochum ran. Beide Vereine brauchen dringend Punkte, die Gästen drohen nach sechs sieglosen Spiele in Folge die internationalen Plätze zu verpassen, während die Mannschaft von Dieter Hecking von den Abstiegsrängen wegkommen will. Der Anstoß im Vonovia Ruhrstadion erfolgt um 15.30 Uhr.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

VfL Bochum vs. VfB Stuttgart heute live im TV und Livestream

Die Bundesliga am Samstag läuft live und exklusiv bei Sky. Die Konferenz findet Ihr auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 1. Das Einzelspiel wird auf Sky Sport Bundesliga 5 ausgestrahlt, die Übertragung beginnt 15 Minuten vor Spielbeginn. Hansi Küpper ist als Kommentator im Einsatz.

Der Pay-TV-Sender stellt auf seiner App Sky Go und bei WOW auch einen Livestream zur Verfügung. Sowohl für den Livestream, als auch für die TV-Übertragung ist ein kostenpflichtiges Abonnement fällig.

VfL Bochum vs. VfB Stuttgart heute live: Die wichtigsten Infos

Begegnung: VfL Bochum vs. VfB Stuttgart

VfL Bochum vs. VfB Stuttgart Wettbewerb: Bundesliga

Spieltag: 28

Datum: 5. April 2025

Uhrzeit: 15.30 Uhr

Ort: Vonovia Ruhrstadion, Bochum

TV & Livestream: Sky, WOW, Sky Go

VfL Bochum vs. VfB Stuttgart heute live: Die Tabelle vor dem 28. Spieltag