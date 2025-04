Am 28. Spieltag der Bundesliga empfängt RB Leipzig die TSG Hoffenheim. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie live übertragen wird.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Der Bundesliga-Samstagnachmittag gehört auch in dieser Saison zu Sky!

Die Partie RB Leipzig vs. TSG Hoffenheim wird auf Sky Sport Bundesliga 5 HD gezeigt und beginnt, wie üblich, 15 Minuten vor Anstoß mit den Vorberichten. Torsten Kunde kommentiert das Duell beim Pay-TV-Sender.

Fans der Konferenz können auf Sky Sport Bundesliga 1 HD sowie Sky Sport Top Event einschalten. Hier beginnt Sky bereits ab 14.00 Uhr mit der ausführlichen Vorberichterstattung. Michael Leopold moderiert zusammen mit Experte Dietmar Hamann.

Im Livestream habt Ihr die Möglichkeit via SkyGo oder WOW einzuschalten. Alle Optionen von Sky benötigen ein kostenpflichtiges Abonnement.

RB Leipzig vs. TSG Hoffenheim heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga am Samstag im TV und Livestream? - Die wichtigsten Infos

Begegnung: RB Leipzig vs. TSG Hoffenheim

Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 28

28 Datum: Samstag, 05. April 2025

Samstag, 05. April 2025 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Red Bull Arena (Leipzig)

Red Bull Arena (Leipzig) TV & Livestream: Sky, SkyGo, WOW

RB Leipzig vs. TSG Hoffenheim heute live sehen: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga am Samstag im TV und Livestream? - Die Tabelle vor dem 28. Spieltag