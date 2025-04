Der BVB muss heute beim SC Freiburg ran. Aber auf welchem Sender läuft eigentlich die Begegnung? SPOX hat die Antwort für Euch.

Am 28. Spieltag treffen Niko Kovac und sein Team am heutigen Samstag, 5. April, auf den SC Freiburg. Die Borussia gewann letzte Woche gegen das Überraschungsteam aus Mainz und hofft auf eine späte Aufholjagd in der Tabelle. Auf den heutigen Gegner fehlen ihnen vier Punkte, doch auch der Sportclub konnte am vergangenen Wochenende einen Sieg gegen Kiel einfahren.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo das Spiel live und in Farbe übertragen wird.