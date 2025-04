Am 28. Spieltag der 2. Bundesliga kommt es zum Duell zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem Hamburger SV. SPOX verrät Euch alle Infos zur Übertragung.

In der 2. Bundesliga empfängt der 1. FC Nürberg den Hamburger SV. Die Hamburger belegen derzeit den zweiten Platz in der Tabelle, während die Gastgeber nach der 1:2-Niederlage im Auswärtsspiel gegen Jahn Regensburg den Anschluss an die Tabellenspitze verloren haben und sich aktuell auf dem achten Rang wiederfinden. Im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg ist um 13.00 Uhr Anpfiff.

1. FC Nürnberg vs. Hamburger SV in der 2. Bundesliga im TV und Livestream

Die Partie zwischen Nürnberg und dem HSV wird live bei Sky übertragen. Auf Sky Sport Bundesliga 3 HD beginnt um 12.30 Uhr die Vorberichterstattung.

Fans der Konferenz können auf Sky Sport Bundesliga 2 HD sowie Sky Sport Top Event einschalten.

Im Livestream habt Ihr bei Sky die Varianten SkyGo oder WOW. Für alle Angebote von Sky benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement.

Das Programm wird außerdem gegen eine einzelne Gebühr auf OneFootball bereitgestellt.

HSV heute live sehen: Wer zeigt / überträgt 1. FC Nürnberg vs. Hamburger SV in der 2. Bundesliga im TV und Livestream? - Die wichtigsten Infos

Begegnung: 1. FC Nürnberg vs. Hamburger SV

Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 28

28 Datum: Samstag, 5. April 2025

Samstag, 5. April 2025 Uhrzeit: 13.00 Uhr

13.00 Uhr Ort: Max-Morlock-Stadion (Nürnberg)

Max-Morlock-Stadion (Nürnberg) TV & Livestream: Sky, SkyGo, WOW, OneFootball

HSV heute live sehen: Wer zeigt / überträgt 1. FC Nürnberg vs. Hamburger SV in der 2. Bundesliga im TV und Livestream? - Die Tabelle vor dem 28. Spieltag