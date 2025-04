Alemannia Aachen vs. Arminia Bielefeld heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt die 3. Liga am Samstag im TV und Livestream?

Am 31. Spieltag der 3. Liga kommt es zum Duell zwischen Alemannia Aachen und Arminia Bielefeld. SPOX liefert Euch die Infos zur Übertragung.

Am heutigen Samstag, den 5. April, kommt es in der 3. Liga zum Aufeinandertreffen zwischen Alemannia Aachen und Arminia Bielefeld. Die Gäste liegen aktuell auf dem undaklbaren vierten Platz. Damit der Aufstieg in die 2. Liga noch gelingt, müssen drei Punkte her. Die Alemannia belegt zwar Rang zehn, liegt aber nur vier Zähler vor dem ersten Abstiegsplatz. Die spannende Partie am 31. Spieltag beginnt um 16.30 Uhr im Tivolo in Aachen.

SPOX verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr die Partie heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Bis auf ausgewählte Spiele im Free-TV wird die 3. Liga komplett bei MagentaSport übertragen. Eine Übertragung im Free-TV wird es heute nicht geben, daher müsst Ihr auf den Dienst der Telekom zurückgreifen. Hierfür benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement. Für Kunden, die bereits einen MagentaTV Vertrag besitzen kostet das Jahresabo 7,95 € mtl. Für alle ohne MagentaTV Vertrag sind es 12,95 € mtl. Im Monatsabo erhöhen sich die Beiträge auf 12,95 € mtl sowie 19,95 € mtl.

Falls Ihr kein Abonnement abschließend wollt, könnt Ihr die Magenta-Übertragung gegen eine einmalige Gebühr bei OneFootball erwerben.

Begegnung: Alemannia Aachen vs. Arminia Bielefeld

Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Spieltag: 31

31 Datum: Samstag, 5. April 2025

Samstag, 5. April 2025 Uhrzeit: 16.30 Uhr

16.30 Uhr Ort: Tivoli (Aachen)

Tivoli (Aachen) TV & Livestream: MagentaSport, OneFootball

