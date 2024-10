© getty

Frauen EM 2025, Tickets: Wo kann ich Karten für die Fußball Europameisterschaft in der Schwerz kaufen und was kosten sie?

Die UEFA selbst kümmert sich um den Ticketverkauf für die Frauen-EM 2025. Die erste Phase gilt seit dem 1. Oktober als eröffnet, dabei können 250.000 Karten abgegriffen werden. Eine weitere Verkaufsphase wird nach der Auslosung der EM-Gruppen am 16. Dezember in Lausanne starten, wobei deutschen Fans ein exklusives Kontingent angeboten wird. Über alle Verkaufsphasen über gesehen werden 750.000 Tickets nach dem "First come first serve"-Prinzip zur Verfügung gestellt. Wer bei der UEFA nicht fündig wird, hat zudem die Möglichkeit, die Karten über die Plattform StubHub zu erwerben.

Abhängig von der Kategorie und Spielrunde gibt es beim Kauf eines Tickets verschiedene Preise zu beachten. In der Gruppenphase etwa bekommt man eine Karte der Kategorie 1 für 40 Schweizer Franken (umgerechnet 42,5 Euro) und ein Ticket der Kategorie 2 für 25 Schweizer Franken (26,6 Euro).

Das Eröffnungsspiel und das Finale sind mit den teuersten Tickets verbunden: 90 CHF (95,6 Euro) für die Kategorie 1, 60 CHF (63,7 Euro) für die Kategorie 2 und 30 CHF (31,8 Euro) für die Kategorie 3.

Frauen EM 2025, Tickets: Die Preise auf einen Blick