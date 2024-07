"Sage dem Bundesadler heute Servus": Thomas Müller gibt Rücktritt aus der deutschen Nationalmannschaft bekannt

"Als ich vor über 14 Jahren mein erstes Länderspiel absolvieren durfte, hätte ich mir all das nicht erträumen lassen. Nach 131 Länderspielen mit 45 Toren sage ich dem Bundesadler heute Servus", teilte der 34-Jährige am Montag in einer Videobotschaft mit.

Es habe im DFB-Team, so der Weltmeister von 2014 weiter, "großartige Siege und bittere Niederlagen" gegeben: "Manchmal am Boden zerstört, um dann wieder aufzustehen - im Wettkampf mit den besten Spielern der Welt und an der Seite von fantastischen Mitspielern, mit denen ich viele unvergessliche Momente erlebt habe."