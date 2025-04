Stephen Curry liefert die nächste Gala bei den Warriors ab. Beinahe wurde sie historisch. Dennoch gab es Bewunderung von allen Seiten.

Am Ende fehlte Stephen Curry nicht viel. Nur zwei mickrige Dreier trennten den Chefkoch am Ende einer einmal mehr atemberaubenden Gala-Vorstellung von einem Eintrag in die NBA-Geschichtsbücher, doch der Rekord von 14 Dreiern in einem Spiel seines ehemaligen "Splashbrothers" Klay Thompson durfte weiter bestehen.