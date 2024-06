Fußball wie in einem Teilchenbeschleuniger: Luis de la Fuente hat Spaniens Nationalmannschaft revolutioniert

© getty

Spanien bei der WM in Katar: 1000 Pässe, ein Torschuss

In Katar hatte Spanien gegen Marokko zwar 1000 (!) Pässe gespielt und dreimal so viel Ballbesitz wie der Gegner gehabt, sich aber nur einen Torschuss erarbeitet in 120 Minuten und war schließlich im Elfmeterschießen ausgeschieden. Selbst in Spanien hatten sie da genug vom Tiki-Taka in seiner Reinform. Also gaben sie den Job de la Fuente, der ein paar Dinge anders machen sollte. Dass er praktisch alles umwerfen würde, damit hatte wohl keiner gerechnet.

Es klappte auch nicht alles auf Anhieb: Nach einem 0:2 gegen Schottland im März 2023 in der Nations League stand der Trainer schon kurz vor dem Rauswurf. Doch ähnlich wie Julian Nagelsmann in Deutschland - und trotz der klaren Niederlage auch Spalletti in Italien - hatte de la Fuente eine klare Idee und einen Plan, der nun zweimal perfekt funktioniert hat. Wie Deutschland ist Spanien eine Trainermannschaft.

Der Spieler de la Fuente wurde groß bei Athletic Bilbao in den 1980er- und 1990er-Jahren, als der baskische Klub unter Trainer Javier Clemente und dem Linksverteidiger de la Fuente mit reinstem Kick-and-Rush zweimal spanischer Meister wurde. Mit "patapúm parriba", wie Kick-and-Rush in Spanien genannt wird, hat das Spiel der Roja bei der EM nichts zu tun. Aber: Es ist eben deutlich geradliniger und zielstrebiger als in den vergangenen 15 Jahren. Das hat auch viel mit de la Fuentes Selbstverständnis zu tun. Der Coach betrachtet "jedes Spiel, als wäre es mein letztes".

Sein Credo: Nur in solchen Do-or-Die-Momenten würde man seine "Aufgaben mit maximaler Energie" angehen. Das könnte bei einer Klubmannschaft auf Dauer ein wenig anstrengend sein (frag nach bei den von Antonio Conte oder José Mourinho trainierten Teams im zweiten oder dritten Jahr), aber für Turniere könnte das genau die richtige Strategie sein.