FC Bayern München, News und Gerüchte: Eberl setzt Spitze gegen Kritiker - Phantomwechsel sorgt für Verwirrung

© imago images

FC Bayern, News: Max Eberl mit Lob für Müller und FCB-Kader - und Spitze gegen Kritiker

Auch Sportvorstand Max Eberl wurde nach dem 2:0 der Bayern am Sonntag gegen Freiburg zu Rekordmann Thomas Müller befragt und schloss sich selbstredend den vielen Jubelarien wie etwa der von Joshua Kimmich an. "Thomas Müller ist eine Ikone", sagte Eberl in der Mixed Zone der Allianz Arena nach Spielschluss. "Man spricht immer von Gerd Müller, Sepp Maier, Uli Hoeneß und solchen Größen. Thomas Müller ist da ab sofort - zuvor vielleicht auch schon -, aber jetzt mit seiner Rekordzahl umso mehr zu nennen."

Bei aller historischen Bedeutung von Müllers 710. Pflichtspieleinsatz für den FCB wollte es Eberl aber nicht versäumen, die aktuelle Wichtigkeit des Routiniers herauszustellen. "Er spielt eine wichtige Rolle bei uns. Das Spiel, wie wir es spielen wollen, kommt ihm entgegen", erklärte Eberl. "Er hat die Kaltschnäuzigkeit und momentan das Fortune. Er kommt von der Bank rein und weiß genau, 'ich werde immer für eine gefährliche Aktion bereit sein'. Das hat man in Wolfsburg gesehen und heute auch wieder."

Nachdem es wiederholt Kritik am Transfergebaren der Bayern-Verantwortlichen in der zurückliegenden Wechselperiode gegeben hatte, konnte sich Eberl einen Seitenhieb auf die Kommentatoren und Experten nicht verkneifen. Der FC Bayern habe einen "sehr, sehr guten Kader", mit dem er "sehr, sehr glücklich" sei, betonte der 50-Jährige und ergänzte sarkastisch: "Auch wenn manche Menschen immer behaupten, ich sage das nur und wenn ich es immer wieder sage, dann werde ich es auch irgendwann glauben. Aber das sind Menschen, die nichts damit zu tun haben und keine Ahnung davon haben."