FC Bayern München, News und Gerüchte: PSG-Spieler offenbar im Visier des FCB - Serge Gnabry legt Frühstart hin

FC Bayern München, News: Serge Gnabry startet vorzeitig ins Training

Seine Kollegen schwitzen bei der EM oder urlauben noch, Serge Gnabry hat seine Ferien jetzt vorzeitig beendet. Der 28-Jährige nahm am Dienstag beim FC Bayern drei Wochen vor dem eigentlichen Auftakt am 15. Juli genau wie Teamkollege Tarek Buchmann das Training auf.

Ziel des in der vergangenen Saison länger ausgefallenen Duos sei es, "früh in eine optimale Verfassung" für den offiziellen Start unter dem neuen Trainer Vincent Kompany zu kommen, hieß es. Gnabry war in der Schlussphase der vergangenen Spielzeit wegen eines Muskelbündelrisses ausgefallen, der ihn seiner EM-Chance beraubte. Buchmann hatte mit einer hartnäckigen Muskelverletzung zu kämpfen.

Das erste Mannschaftstraining unter Kompany ist nach zweitägiger Leistungsdiagnostik für den 17. Juli angesetzt. Vom 22. bis 25. Juli geht es ins Trainingslager an den Tegernsee. Dort steht am 24. Juli auch das erste Testspiel gegen den FC Rottach-Egern an.