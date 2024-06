"Bereit für das nächste Level": FC Bayern München leiht Paul Wanner innerhalb der Bundesliga aus

Der 18-jährige Offensivspieler, der beim FCB bis 2027 unter Vertrag steht und in der vergangenen Spielzeit an den Zweitligisten SV Elversberg verliehen war, schließt sich Heidenheim für eine Saison an.

"Paul Wanner entwickelt sich kontinuierlich weiter, ist bei Elversberg auf viele Einsatzzeiten gekommen, hat Tore und Vorlagen gemacht und ist bereit für das nächste Level. Jetzt lautet das Ziel, sich dauerhaft das Niveau in der Bundesliga anzueignen. Beim 1. FC Heidenheim hat er alle Möglichkeiten, einen weiteren großen Schritt zu machen, zumal der Klub im Rahmen der Conference League auch international vertreten ist. Wir sind sehr zufrieden, wie er seinen Weg geht und werden ihn weiter eng begleiten", sagte Bayern-Sportdirektor Christoph Freund.

Wanner erzielte in der vergangenen Saison für Elversberg in 28 Partien sechs Tore und bereitete drei weitere Treffer vor. Sein neuer Klub Heidenheim schloss die Saison in der Bundesliga als Aufsteiger sensationell auf Platz acht ab.