FC Bayern München, News und Gerüchte: "Absolute Granate!" Didi Hamann adelt FCB-Kandidat - rätselhafte Aussagen von João Palhinha

FC Bayern München, News: Harry Kane spricht über ersten Anruf von Vincent Kompany

Bayern Münchens Stürmerstar Harry Kane hat verraten, dass der neue FCB-Trainer Vincent Kompany ihn bereits für ein kurzes Telefongespräch kontaktiert hat.

"Er hat mich angerufen, nachdem es verkündet wurde (Kompanys Engagement bei Bayern, d. Red.), um kurz zu reden und sich vor der EM noch vorzustellen", sagte Kane bei einer Pressekonferenz der englischen Nationalmannschaft. Kompany wisse, dass sich Kane aktuell auf die EM fokussiere, "aber er wollte einfach mal Kontakt aufnehmen, meine Meinung zur vergangenen Saison hören und sich erkundigen, wie es mir seit meiner Ankunft bei Bayern ergangen ist."

Zudem gab Kompany Kane "ein bisschen Hintergrundwissen dazu, was er machen will und wie er spielen will. Es war lediglich ein zehnminütiges Gespräch. Einfach nur ein Kennenlernen."

Bayern hatte Ende Mai verkündet, Kompany vom FC Burnley nach München zu holen und als Nachfolger von Thomas Tuchel zu installieren. Der 38-jährige Belgier hat beim FCB einen Dreijahresvertrag bis 2027 unterschrieben.

Kane ist aktuell mit England bei der EM aktiv und will mit den Three Lions im abschließenden Vorrundenspiel gegen Slowenien am Dienstag den Gruppensieg perfekt machen. Aktuell sei er daher vollkommen auf das Turnier in Deutschland fokussiert, er freue sich aber schon auf die kommende Saison mit Bayern: "Es wird schön, die Vorbereitung zu beginnen, neue Ideen von ihm (Kompany, d. Red.) zu bekommen und zu sehen, welche Vision er für nächste Saison hat. Ich lerne von allen Trainern etwas und ich bin sicher, dass ich auch von ihm lernen werde", betonte Kane.