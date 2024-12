Der BVB liefert mal wieder als Underdog! Nuri Sahins Kniff ist verantwortlich für den Dortmunder Aufschwung

© getty

BVB muss den Punkt gegen die Bayern auswärts vergolden

Da könnte sich mit der Blessur von Waldemar Anton, der gegen die Bayern früh raus musste, schließlich auch ein Türchen öffnen. Allerdings nicht bei Nico Schlotterbeck. Der Innenverteidiger, am Samstag erstmals Spielführer, bewies im abgelaufenen Monat eine starke Form und ist nicht nur im Kerngeschäft des Verteidigens eine Bank, sondern hilft im Aufbauspiel auch durch konstant gute, die Pressinglinie des Gegners überspielende Zuspiele.

Links von ihm hat Ramy Bensebaini vom selben Baum des Selbstvertrauens genascht wie Nmecha. Der Algerier agiert defensiv momentan äußerst zuverlässig und schaltet sich auch immer wieder sinnvoll nach vorne ein. Auch Maximilian Beier hat Anteil am dezenten Aufschwung. Der Neuzugang ist mittlerweile deutlich besser integriert, spielt sehr flexibel und kam in den vergangenen acht Pflichtspielen auf sechs Scorerpunkte - wenn wahlweise der zuletzt überragende Jamie Gittens oder Sabitzer ihre Großchancen versenken, wäre bei Beier eine weitere (starke) Vorlage hinzugekommen.

"Es hilft, dass wir in einer guten Form sind. Die Mannschaft ist eingespielt", hatte Ricken bereits vor Anpfiff gesagt und fühlte sich nach den 90 Minuten "bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und Stabilität reinbekommen haben". Das dürfte nach dem Gradmesser Bayern tatsächlich die wichtigste Erkenntnis für den BVB sein. Gerade das Ergebnis hilft aber nur, wenn der Punkt am nächsten Wochenende in Gladbach mit dem überfälligen ersten Auswärtssieg der Saison vergoldet wird - in einer Partie, in der Dortmund die wohlige Underdog-Rolle wieder ablegen muss.