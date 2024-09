"Sie sind keine 18-Jährigen": Brisante Rückkehr zum VfB für die BVB-Neuzugänge Waldemar Anton und Serhou Guirassy

"Sie sind keine 18-Jährigen, bei denen das was auslösen könnte", berichtete BVB-Trainer Nuri Sahin am Freitag. Er müsse Guirassy und Anton nicht besonders zur Seite stehen.

"Die Jungs sind alt genug. Ich habe nicht das Gefühl, dass da ein Arm um die Schulter gebraucht wird oder ein Gespräch nötig ist", sagte Sahin. Die beiden Dortmunder Spieler, die im Sommer vom VfB zur Borussia gewechselt waren, werden für das Duell am Sonntag in Stuttgart (17.30 Uhr/DAZN) "bereit sein", so der Coach: "Die werden versuchen ihre Leistung zu bringen und alles andere auszublenden."