BVB, News und Gerüchte: "Zu 90 Prozent!" Serhou Guirassy hat sich wohl für Borussia Dortmund entschieden - schlechte Karten bei Waldemar Anton?

© (C)Getty Images

BVB, Gerücht: Serhou Guirassy soll sich "zu 90 Prozent" für Dortmund entschieden haben

Borussia Dortmund wirbt bereits seit längerem um Stuttgarts Top-Stürmer Serhou Guirassy. Der Angreifer, der sich im Torjäger-Ranking einzig Bayern-Star Harry Kane geschlagen geben musste und sogar eine noch bessere Tore-pro-Minuten-Quote vorzuweisen hatte, soll sich nun auch für einen Wechsel zum BVB entschieden haben - zumindest " zu 90 Prozent", berichten die Ruhr Nachrichten in Berufung auf eine Quelle aus dem nahen Umfeld des Guineers.

Kommt es zum finalen Go, müsste Borussia Dortmund die Ausstiegsklausel beim VfB Stuttgart ziehen, die dem Bericht zufolge bei etwa 18 Millionen Euro liegt. Obendrauf komme ein Handgeld in zweistelliger Millionenhöhe sowie ein Jahresgehalt in Höhe von ungefähr neun Millionen Euro. Insgesamt zahle der BVB also einen Paketpreis von bis zu 60 Millionen Euro bei vier Jahren Vertragslaufzeit.