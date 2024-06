BVB, News und Gerüchte: Drei Spieler offenbar auf der Wunschliste von Nuri Sahin - Mats Hummels nach Spanien?

© getty

BVB, News: Dortmund-Kandidat Waldemar Anton tendiert wohl zu Abschied aus Stuttgart

Nach einer herausragenden Saison beim VfB Stuttgart hat es Waldemar Anton nicht nur in den deutschen EM-Kader geschafft, sondern er hat auch das Interesse von namhaften Vereinen geweckt. Unter anderem sollen sich Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen um den Innenverteidiger bemühen.

Wie nun der kicker berichtet, tendiert Anton trotz kürzlicher Vertragsverlängerung mittlerweile klar dazu, den VfB im Sommer zu verlassen. Dabei werden als Argumente genannt, dass er sowohl in Dortmund als auch in Leverkusen deutlich mehr verdienen würde und zudem die sportliche Perspektive hätte, konstant in der Bundesliga oben mitzuspielen und in der Champions League vertreten zu sein.

An Ablöse müssten dem Vernehmen nach rund 22 Millionen Euro nach Stuttgart fließen. So hoch soll Antons Ausstiegsklausel beim VfB sein, wo er noch bis 2027 unter Vertrag steht.