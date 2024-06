Verkaufskandidat beim BVB? Juventus Turin hat offenbar Interesse an Transfer von Karim Adeyemi

Adeyemi hat eine wechselhafte Spielzeit beim BVB hinter sich. Lediglich fünf Tore und zwei Vorlagen gelangen dem 22-Jährigen in 34 Pflichtspielen. So verlor er zwischenzeitlich auch seinen Stammplatz in der Dortmunder Elf und saß häufiger auf der Bank. Erst im Saisonendspurt setzte ihn Ex-Trainer Edin Terzic wieder häufiger ein.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge würden die Verantwortlichen der Schwarzgelben dem Offensivspieler bei einem passenden Angebot keine Steine in den Weg legen.