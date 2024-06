Paukenschlag beim BVB! Edin Terzic tritt bei Borussia Dortmund zurück

© Imago Images

Pikant zudem: Laut den Ruhr Nachrichten sind auch Justiziar Dr. Robin Steden und Co-Trainer Nuri Sahin bei der Elefantenrunde anwesend. Sahin wurde nachgesagt, dass er Ambitionen auf den Cheftrainerposten habe. Sahin könnte nun zusammen mit dem weiteren Co-Trainer Sven Bender als Nachfolger aufrücken.

Seine einzige Cheftrainerstation war der türkische Erstligist Antalyaspor, von dem er zum 1. Januar dieses Jahres nach Dortmund kam, um gemeinsam mit Bender Terzic zu unterstützen. Diese Personalie bestätigte der Verein jedoch vorerst nicht.

Terzic stand in den vergangenen Monaten mehrfach in der Kritik, weil er mit dem BVB in der Bundesliga nur den fünften Platz erreicht hat. Auch die Finalteilnahme in der Champions League konnte das offenbar nicht kaschieren.