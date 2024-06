BVB, News und Gerüchte: "Kontroverse" Debatte um DFB-Star - Trainer-Beben bei Borussia Dortmund "von langer Hand geplant"

© getty

BVB, News: Boris Becker wundert sich über Trainer-Beben in Dortmund

Der ehemalige Tennis-Profi Boris Becker hat sein Unverständnis zum Trainerwechsel bei Borussia Dortmund geäußert. "Mir kommt das sehr spanisch vor", meinte der sechsfache Grand-Slam-Sieger im Sport1-Doppelpass.

"Da ist ein Cheftrainer, der heißt Terzic, und der bekommt in der Winterpause zwei Wachhunde mit Nuri Sahin und Sven Bender zu Seite gestellt. Das wäre so, als bekäme Julian Nagelsmann einen Bastian Schweinsteiger und Philipp Lahm - so nach dem Motto: Nach der EM übernimmt einer von beiden", so Becker weiter.

Unterm Strich habe der Trainerwechsel so einen faden Beigeschmack bekommen. "Für mich erscheint das wie von langer Hand geplant", führte Becker aus.

Der BVB hatte am vergangenen Donnerstag die Trennung von Terzic verkündet und nur einen Tag später Nuri Sahin als dessen Nachfolger bestätigt. Mit den Dortmunder schaffte es Terzic in der abgelaufenen Saison bis ins Finale er Champions League, scheiterte aber dort an Real Madrid.