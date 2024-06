BVB, News und Gerüchte: Borussia Dortmund hakt feste Verpflichtung von Jadon Sancho wohl ab - besteht bei Ian Maatsen doch noch eine Chance?

Borussia Dortmund, News: BVB gibt Hoffnung auf feste Verpflichtung von Jadon Sancho wohl auf

Die Rückkehr von Jadon Sancho zu Borussia Dortmund dauerte wohl nur ein halbes Jahr an. Einem Bericht der Sport Bild zufolge hat man beim BVB mittlerweile die Hoffnung aufgegeben, den Offensivspieler nach der Ende Juni auslaufenden Leihe von Manchester United fest verpflichten zu können.

Demnach könne Dortmund die Ablösesumme, die United für Sancho haben will, schlichtweg nicht stemmen. Die Red Devils rufen wohl einen Preis in Höhe von 47 bis 60 Millionen Euro für Sancho auf.

United will Sancho angeblich in jedem Fall diesen Sommer verkaufen. Der 24-Jährige steht in Manchester zwar noch bis 2026 unter Vertrag, hatte sich aber zu Beginn der abgelaufenen Saison mit Trainer Erik ten Hag zerstritten, war danach suspendiert worden und durfte monatelang kein Spiel bestreiten.

Im Januar kehrte er dann per Leihe nach Dortmund zurück und steigerte sich im Verlauf des vergangenen Halbjahrs zusehends. Insgesamt kam Sancho in seiner zweiten Zeit beim BVB auf drei Tore und drei Assists in 21 Einsätzen.