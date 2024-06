Nächster 100-Millionen-Euro-Transfer? Xavi Simons "großes Transferziel" des FC Bayern im Sommer

Simons will angeblich nicht gerne zurück zu PSG. Er ließ seine Zukunft gegenüber Eindhovens Dagblad vor kurzer Zeit noch offen: "Ich werde erst nach der EM entscheiden. Ich möchte mich zunächst voll und ganz auf das Turnier konzentrieren."

Simons absolvierte eine starke Debütsaison in der Bundesliga. Für RB gelangen ihm in 44 Pflichtspielen 10 Tore und 15 Assists.

Der Mittelfeldspieler nimmt aktuell mit der niederländischen Nationalmannschaft an der Europameisterschaft in Deutschland teil. Nach dem 2:1 im ersten Spiel gegen Polen wartet auf Simons und seine Mannschaftskameraden nun am Freitagabend das Duell mit Frankreich.