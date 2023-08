BVB vs. 1. FC Köln heute live, Übertragung Bundesliga: Borussia Dortmund im TV, Livestream und Liveticker

Das erste Topspiel der neuen Bundesligasaison 2023/2024 bestreiten der BVB und der 1. FC Köln. Hier erfahrt Ihr, wo die Partie im TV, Livestream und Liveticker mitzuverfolgen ist.

Die Bundesliga startete gestern mit dem Eröffnungsspiel zwischen dem SV Werder Bremen und Bayern München in ihre 61. Saison. Das erste Topspiel der Woche findet heute wie gewohnt um 18:30 Uhr statt und wird zwischen zwei Traditionsvereinen gespielt. Borussia Dortmund empfängt im Signal Iduna Park den 1. FC Köln.

Die Kölner fuhren in der 1. Runde des DFB-Pokals einen Arbeitssieg an der Bremer Brücke ein (1:3 n.V.), als sie auf den Zweitliga-Aufsteiger VfL Onsnabrück und Trainer Tobias Schweinsteiger trafen. Das Team von Steffen Baumgart verlor in diesem Sommer mit Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfurt) und Ex-Kapitän Jonas Hector (Karriereende) zwei wichtige Säulen der Mannschaft. Der Österreicher Florian Kainz trägt ab sofort die Binde.

Für Borussia Dortmund ist es das erste Bundesligaspiel seit dem Debakel gegen Mainz. Doch auch dieses Jahr wollen die Borussen um die Meisterschaft kämpfen und haben sich dafür mit Stars aus der Bundesliga verstärkt. Ramy Bensebaini (zuvor: Borussia Mönchengladbach), Marcel Sabitzer (zuvor: FC Bayern München) und der viel diskutierte deutsche Nationalspieler Felix Nmecha (zuvor: VfL Wolfsburg) stießen neu zur Mannschaft dazu.

BVB vs. 1. FC Köln heute live, Übertragung Bundesliga: Borussia Dortmund im TV

Leider wird die Begegnung zwischen dem BVB und dem 1. FC Köln nicht im Free-TV laufen. Denn wie gewohnt wird das Topspiel der Bundesliga auch dieses Jahr vom Pay-TV Sender Sky angeboten. Die Partie steht dementsprechend bei Sky Sport Bundesliga zur Verfügung.

BVB vs. 1. FC Köln heute live, Übertragung Bundesliga: Borussia Dortmund im Livestream

Das Spiel wird ebenfalls von Sky via WOW TV und Sky Go im Livestream übertragen. Als Moderator wird Sebastian Hellmann bereit stehen und unterstützt wird er durch die Experten Lothar Matthäus und Tabea Kemme. Kommentator ist Wolf-Christoph Fuss.

BVB vs. 1. FC Köln heute live, Übertragung Bundesliga: Borussia Dortmund im Liveticker

Natürlich bietet SPOX auch einen Liveticker der Begegnung Borussia Dortmund vs. 1. FC Köln an.

Hier kommt Ihr zum Liveticker des Topspiels.

BVB vs. 1. FC Köln heute live, Übertragung Bundesliga: Die Eckdaten zum Topspiel

Anpfiff: 18:30 Uhr

18:30 Uhr Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spielort: Signal Iduna Park, Dortmund

Signal Iduna Park, Dortmund Übertragung im Liveticker: SPOX

Übertragung im TV: Sky Sport Bundesliga

Übertragung im Livestream: WOW TV und Sky Go

BVB vs. 1. FC Köln heute live, Übertragung Bundesliga: Die Testspiele von Borussia Dortmund in der Vorbereitung