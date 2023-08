BVB, News und Gerüchte: Spieler von Borussia Dortmund störten sich angeblich an Jude Bellingham

Die Spieler von Borussia Dortmund störten sich angeblich an Jude Bellingham. Die Westfalen gehen zudem offenbar von einer Vertragsverlängerung bei Gregor Kobel aus. News und Gerüchte zum BVB gibt es hier.

Zudem störte man sich wohl daran, welche Worte Bellingham gegenüber der Mannschaft wählte. Bei Trainingseinheiten und in Halbzeitpausen soll er ausfällig gegenüber seinen Teamkollegen geworden sein.

Als Begründung dafür werden drei Dinge genannt: Den BVB-Profis ging es angeblich auf den Geist, dass Bellingham im Anschluss der Partien meist wartete, bis sich das restliche Team bei den Fans bedankte. Erst danach ging der Nationalspieler selbst in Richtung Anhänger, um sich den alleinigen Applaus abzuholen. Der Vorwurf: Bellingham seien die Mitspieler weniger wichtig als die eigene Position im Scheinwerferlicht.

Jude Bellingham hat Borussia Dortmund in diesem Sommer Richtung Real Madrid verlassen, wofür der BVB 103 Millionen Euro kassierte und inklusive Bonuszahlungen auf eine Gesamtsumme von 135 Millionen kommen kann. Laut Sport Bild geht man bei der Borussia davon aus, dass die volle Summe innerhalb von zwei Jahren erreicht wird.

Borussia Dortmund sucht noch einen weiteren Stürmer, das machte Trainer Edin Terzic in der vergangenen Woche durchaus deutlich. Laut Sport1 sollen dem BVB nun zahlreiche Kandidaten von zahlreichen Berater angeboten worden sein.

Im Training am Dienstag erwischte es den 25-Jährigen übrigens am Handgelenk, um das er dann eine dicke Bandage trug. Kobel beschwichtigte gegenüber der Bild jedoch: "So etwas passiert fast jeden Tag."

Laut eines Berichts der Funke Mediengruppe können sich die BVB-Verantwortlichen gut vorstellen, das Gehalt von Kobel, das aktuell bei rund 3,5 Millionen Euro jährlich liegen soll, auf eine zweistellige Millionenhöhe anzuheben. Daher gehe man davon aus, dass der Schweizers diese Offerte annehmen und seinen Kontrakt verlängert wird. Es heißt, die Entscheidung darüber soll noch in diesem Jahr bekannt gegeben werden.

BVB, News: Dietmar Hamann spricht über Youssoufa Moukoko und Emre Can

Der ehemalige deutsche Nationalspieler und heutige Sky-Experte Dietmar Hamann hat im Interview mit der Sport Bild über zwei Dortmunder Personalien gesprochen.

Auf die Frage, wie er Youssoufa Moukoko beurteile, sagte Hamann: "Moukoko muss den nächsten Schritt machen. Er muss anfangen, pro Saison konstant zwölf, 14 Tore zu machen. Seine Aufgabe ist jetzt, dass er sich durchbeißt und seinen Platz findet: neben oder anstelle von Haller."

Zudem bewertet der Ex-Bayern-Spieler die Wahl des BVB, Emre Can zum Kapitän zu machen, als richtig: "Ich habe letzte Saison schon gesagt, dass man Marco Reus die Binde hätte nehmen sollen. Er war kein Stammspieler, das Amt eher eine Last. Can ist Stammspieler und für die Defensive zuständig, für ihn macht das Amt mehr Sinn. Seine Leistungen waren zuletzt sehr konstant."

Allerdings hat Hamann noch einen Rat an Can: "Wenn er nun noch seine Übersteiger und das Ziehen des Balls mit der Sohle sein lässt, kann Emre Can für Dortmund und die Nationalmannschaft unheimlich wichtig sein. Ich hoffe, dass ihn das Amt beflügelt."

BVB: Die Testspiele von Borussia Dortmund in der Sommer-Vorbereitung