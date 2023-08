BVB - Borussia Dortmund sucht noch einen Stürmer: Das sind mögliche Kandidaten

Borussia Dortmund will noch einen neuen Stürmer verpflichten. Das ließ BVB-Trainer Edin Terzic kürzlich durchblicken. SPOX hat sich ein paar Kandidaten genauer angeschaut.

Borussia Dortmund ist auf der Suche nach einem neuen Stürmer, aber Gerüchte gibt es nur wenige. SPOX versucht dennoch, ein paar mögliche Kandidaten durchzuspielen und zu schauen, wer überhaupt in Frage käme.

© imago images BVB: Das Profil des gesuchten Stürmers "Wenn man sich unseren Kader anschaut, besonders in der Offensive, dann sieht man, dass es nicht viele Spieler gibt, die über 1,80 Meter groß sind", erklärte Edin Terzic auf der Pressekonferenz vor dem Pokalspiel gegen Schott Mainz: "Und dann wissen wir auch noch, dass ein Sébastien Haller, wenn er gesund und alles normal bleibt, höchstwahrscheinlich im Winter zum Afrika Cup reisen wird." Für diese Phase wolle man den Kader womöglich breiter aufstellen. Profil Brecher also? Bedingt ist das wohl so. Terzic weiß um die spielerischen Probleme, die der BVB ohne Haller hatte. Auch weil man damals dazu gezwungen war, andere Wege in den Strafraum zu finden und nicht auf Flanken oder lange Bälle zurückgreifen konnte. Neben diesem feststehenden Kriterium könnte man auch die Vergangenheit des BVB, aber auch der Bundesliga insgesamt mit einbeziehen. Was sind typische Bundesliga-Transfers? Häufig werden Faktoren wie Erfahrung innerhalb der Liga oder Sprache genannt. Dortmund holte in der Vergangenheit vermehrt zwei verschiedene Kategorien an Spielern: Entwicklungsfähige Talente oder erfahrene Spieler, die bei ihrem Klub zuvor Probleme hatten oder den nächsten Schritt gehen wollen. Auf den Sturm bezogen wäre das überspitzt entweder der "Typ Haaland" oder der "Typ Modeste". Darüber hinaus ist aber klar, dass der BVB keinen Stammspieler sucht - was eher für den "Typ Modeste" spricht. Im Idealfall soll also jemand kommen, der den Kader in der Breite auffüllt und auch dann nicht meckert, wenn er mal ein paar Wochen weniger zum Einsatz kommt.

© getty Hugo Ekitiké Aktueller Klub: PSG - Marktwert laut transfermarkt.de: 20 Millionen Euro - Größe: 1,89 m Der einzige Name, der in den vergangenen Wochen sogar ernsthaft diskutiert wurde. Bei Paris Saint-Germain ist derzeit unklar, ob und wie es in der Offensive weitergeht. Mit Gonçalo Ramos wurde jüngst ein neuer Stürmer verpflichtet. Dass Ekitiké also in dieser Saison seinen großen Durchbruch feiert, ist unwahrscheinlich. Möglich ist vielleicht eine Leihe. Falls der BVB nicht bereit ist, ein hohes Angebot zu machen, wäre das eine risikoärmere Option. Zumal auch der Spieler laut französischen Medienberichten eher an einen Verbleib in Paris denkt. Fußballerisch bringt Ekitiké viel mit. Er könnte mittelfristig sogar ein echter Konkurrent für Haller werden. Der 21-Jährige ist schnell, dynamisch und positioniert sich in der Offensive sehr klug. Nachteile hat er gegenüber Haller, wenn es um die Ballbehandlung unter Druck geht. Allerdings ist er ein sehr entwicklungsfähiger Spieler und Dortmund bekannt dafür, ein gutes Umfeld für solche zu bieten.

© getty Jean-Philippe Mateta Aktueller Klub: Crystal Palace - Marktwert: 7 Millionen Euro - Größe: 1,92 m Vielleicht kein Kandidat, der Jubelstürme in Dortmund auslösen würde, aber einer, der zumindest die Überlegung wert ist. Offenbar sehen das auch die Klubchefs so, denn laut Bild habe man Matetas Namen "auf der Liste". Immerhin erzielte der ehemalige Junioren-Nationalspieler Frankreichs für Mainz 05 einst in 71 Einsätzen 27 Tore, vor allem seine letzte Hinrunde vor seinem Winterwechsel zu Crystal Palace war mit sieben Treffern und einer Vorlage sehr stark - gerade vor dem Hintergrund, dass Mainz damals nur ein einziges Spiel gewann. Mateta ist groß, körperlich stark und gut im Kopfballspiel. Zugegeben: Auf dem Niveau, das der BVB braucht, war es das schon. Für höhere Aufgaben wäre er womöglich nicht gemacht. Doch als kurzfristiger Ersatz wird er es wohl kaum schlechter machen als Modeste in der abgelaufenen Saison und vielleicht sogar besser.

© getty Niclas Füllkrug Aktueller Klub: Werder Bremen - Marktwert: 13 Millionen Euro - Größe: 1,89 m Wenn Füllkrug beim FC Bayern München ständig als Option herumgeisterte, dann darf er natürlich auch beim BVB nicht fehlen. Nationalspieler beim DFB, treffsicher, kopfballstark, gute Positionierung und nachweislich in der Lage, die Basics zu liefern, die Dortmund ohne Haller braucht. Knackpunkt wäre sicherlich die Preisvorstellung der Bremer. Für einen 30-Jährigen wäre alles rund um oder gar über dem Marktwert von 13 Millionen Euro viel Geld. Und auch Füllkrug hätte wahrscheinlich andere Ambitionen, als sich jetzt in absoluter Topform auf die Bank des BVB zu setzen.

© getty Eric Maxim Choupo-Moting Aktueller Klub: FC Bayern - Marktwert: 5 Millionen Euro - Größe: 1,91 m Im Bayern-Kosmos macht da vielleicht ein anderer Stürmer deutlich mehr Sinn: Choupo-Moting. Der 34-Jährige hat nur noch ein Jahr Vertrag und bekam jüngst Harry Kane vor die Nase gesetzt. Wie schon bei Niklas Süle und Marcel Sabitzer könnte der BVB also mit Spielzeit locken und bekäme womöglich einen Spieler mit unterschätzten Qualitäten in nahezu allen Punkten, die für einen Neuner wichtig sind. Und er könnte auch auf anderen Positionen im Angriff aushelfen. Im Herbst des vergangenen Jahres zeigte Choupo-Moting, zu was er fähig ist. Allerdings gibt es auch hier ein paar Haken. Der größte ist die gesundheitliche Komponente. In den vergangenen Monaten klagte der flexibel einsetzbare Offensivmann immer wieder über Probleme und verlor so seinen Rhythmus komplett. Außerdem ist Choupo-Moting Nationalspieler - für Kamerun. Bedeutet: Auch bei ihm bestünde das Risiko, dass er während des Afrika Cups nicht spielen kann.

© imago images Ludovic Ajorque Aktueller Klub: 1. FSV Mainz 05 - Marktwert: 9 Millionen Euro - Größe: 1,96 m Kommen wir zu möglichen Transfers, die für die Bundesliga in solchen Situationen kaum typischer sein könnten. Ajorque bringt jetzt keine riesige Liste an Fähigkeiten und Qualifikationen mit, aber: Er ist groß, mit dem Rücken zum gegnerischen Tor sehr stark und er trifft den Kasten regelmäßig. Zumindest siebenmal traf er für Mainz in lediglich 1378 Einsatzminuten. In der vergangenen Rückrunde war er phasenweise einer der besten Angreifer der Liga. Sollte er für einen günstigen Preis zu haben sein, könnte er der späte Erbe von Jan Koller werden: Technisch etwas limitiert, aber stets mit dem richtigen Riecher.

© getty Robert Glatzel Aktueller Klub: Hamburger SV - Marktwert: 2,5 Millionen Euro - Größe: 1,93 m Was Glatzel in der 2. Bundesliga zeigt, ist schlicht beeindruckend. Der 29-Jährige kommt in 81 Partien für den HSV auf 50 Tore und 14 Assists. Er ist der absolute Zielspieler der Hamburger und weiß, worauf es gegen tiefstehende Mannschaften ankommt. Man kann ihn tief schicken, aber auch hoch anspielen. Die große Frage wäre, ob er das auch in der Bundesliga zeigen kann - und ob er überhaupt verfügbar ist. Glatzel verlängerte beim HSV erst diesen Sommer bis 2027.

© getty Mehdi Taremi Aktueller Klub: FC Porto - Marktwert: 18 Millionen Euro - Größe: 1,85 m 148 Spiele, 80 Tore, 49 Torvorlagen - das sind die Werte eines Topstürmers, der seit Jahren etwas unter dem Radar läuft, für Porto aber konstant starke Leistungen abliefert. Taremi ist die perfekte Mischung aus Spielstärke und Physis. In dieser Liste ist er jedenfalls der Spieler, von dem man spielerisch am meisten erwarten könnte. Der 31-Jährige verfügt über hohe technische Qualitäten und ein gutes Spielverständnis, lässt sich immer wieder fallen, um am Spiel teilzunehmen. Das würde ihn auch über die Rolle des Haller-Ersatzes hinaus interessant machen. Terzic bekäme eine sehr variable Waffe, die der manchmal etwas zu naiv wirkenden Offensive des BVB mehr Stabilität verleihen könnte. Dafür müsste Dortmund aber auch etwas tiefer in die Tasche greifen. Taremi hat einen Marktwert von 18 Millionen Euro und Porto ist ein harter Verhandlungspartner. Mit einem 2024 auslaufenden Vertrag würde aber vielleicht etwas gehen für Sebastian Kehl.

© getty Joshua Zirkzee Aktueller Klub: FC Bologna - Marktwert: 9 Millionen Euro - Größe: 1,93 m Vor knapp drei Jahren war sich jeder beim FC Bayern und im Umfeld des Klubs sicher: Zirkzee wäre schon damals fähig dazu gewesen, bei einem Bundesliga-Klub zehn Tore oder mehr pro Saison zu schießen. Eigentlich bringt der Niederländer alles mit: Er ist technisch stark, kann Spielsituationen lesen und sich gut in freie Räume bewegen. Bei den Bayern sammelte er lange Erfahrungswerte als Zehner. Dass er torgefährlich sein kann, bewies er bei RSC Anderlecht, wo er in 47 Einsätzen 18 Tore und 13 Torvorlagen beisteuerte. Trotzdem ist seine Karriere ins Stocken geraten. Beim FC Bologna gelingt ihm der Durchbruch nicht. Drei Tore und zwei Vorlagen in 895 Minuten sind zu wenig für das Versprechen, das man in ihm einst sah. Zirkzee wäre ein Projekt für den BVB. Die Frage ist, ob man ein solches überhaupt haben möchte. Schließlich hat man mit Youssoufa Moukoko bereits einen jungen Spieler, den man entwickeln möchte. Doch spannend wäre eine Zusammenarbeit der beiden Parteien gewiss.

© getty Yussuf Poulsen Aktueller Klub: RB Leipzig - Marktwert: 7 Millionen Euro - Größe: 1,92 m Etwas langweiliger wäre dieser Transfer. Poulsen ist erfahren in der Bundesliga und zeigte bei Leipzig in der Vergangenheit, dass er der richtige Mann in einer Rolle sein kann, die beim BVB aktuell gefragt wäre. Auch ihn könnte Terzic variabel einsetzen. Poulsen wäre definitiv mehr als der kurzfristige Ersatz während der Afrika-Cup-Periode. Der Vertrag des 29-Jährigen läuft zudem im nächsten Jahr aus. Eine gute Verhandlungsposition hätte man also bereits.

© imago images Georginio Rutter Aktueller Klub: Leeds United - Marktwert: 18 Millionen Euro - Größe: 1,82 m Der kleinste Stürmer auf der Liste, aber auch einer, der gezeigt hat, dass er die gesuchte Lösung sein kann. Bei Leeds ist dem 21-Jährigen bisher allerdings wenig gelungen und für die TSG Hoffenheim zeigte er seine Qualitäten nicht über einen langen Zeitraum, sondern vor allem in der Saison 2021/22. Angesichts des hohen Marktwertes und der Tatsache, dass er nicht der typische Zielspieler in der Offensive ist, erscheint eine Verpflichtung unwahrscheinlich. Doch als dynamischer Spielertyp wäre er nach dem Abstieg von Leeds eine Überlegung allemal wert.

© getty Mergim Berisha Aktueller Klub: FC Augsburg - Marktwert: 12 Millionen Euro - Größe: 1,88 m Berisha wäre ein Transfer der Marke "solide". Er kann vieles ganz gut, wenn auch nur weniges herausragend. Das macht ihn für einen Klub wie Dortmund aber als Kaderoption durchaus interessant. Für Augsburg traf der 25-Jährige in 24 Partien immerhin neunmal. Vier Vorlagen kommen hinzu. Bei RB Salzburg (24 Tore und 15 Vorlagen in 58 Partien) stellte er auch unter Beweis, dass auf ihn Verlass ist. Haller würde er auf Dauer nicht gefährden, aber so einen Spieler sucht Dortmund schließlich auch nicht. Problematisch ist, dass er bis 2027 an Augsburg gebunden ist und dort auch erst diesen Sommer nach einer Leihe unterschrieben hat.