Bundesliga: TSG Hoffenheim gegen FC Augsburg heute live im TV und Livestream

Abgesehen von dem Auftaktsieg gegen den FC Bayern spielt die TSG Hoffenheim bisher eine enttäuschende Saison, hat heute gegen den FC Augsburg aber eine Chance, in die obere Tabellenhälfte zu springen. Wie Ihr die Bundesliga heute live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

TSG Hoffenheim gegen FC Augsburg: Termin, Anpfiff und Stadion

Die TSG Hoffenheim empfängt den FC Augsburg am heutigen Montag (7. Dezember) um 20.30 Uhr in der PreZero-Arena in Sinsheim.

Bundesliga: Der 10. Spieltag im Überblick

Borussia Dortmund ist ohne Erling Haaland nicht über ein 1:1 gegen Eintracht Frankfurt hinausgekommen und hat damit weiterhin vier Punkte Rückstand auf den FC Bayern, obwohl auch die Münchner nur einen Punkt gegen RB Leipzig geholt haben.

Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis 4.12. 20.30 Uhr Hertha BSC Union Berlin 3:1 5.12. 15.30 Uhr SC Freiburg Borussia Mönchengladbach 2:2 5.12. 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund 1:1 5.12. 15.30 Uhr 1. FC Köln VfL Wolfsburg 2:2 5.12. 15.30 Uhr Arminia Bielefeld 1. FSV Mainz 05 2:1 5.12. 18.30 Uhr FC Bayern München RB Leipzig 3:3 6.12. 15.30 Uhr Werder Bremen VfB Stuttgart 1:2 6.12. 18 Uhr FC Schalke 04 Bayer Leverkusen 0:3 7.12. 20.30 Uhr TSG Hoffenheim FC Augsburg

Bundesliga: Hoffenheim gegen Augsburg heute live im TV und Livestream

Hoffenheim gegen Augsburg ist heute nicht live im Free-TV zu sehen.

Das Spiel läuft live und exklusiv in voller Länge auf DAZN. Beginnend mit den Vorberichten ab 20.15 Uhr erwartet Euch dort folgendes Team:

Moderator : Tobi Wahnschaffe

: Tobi Wahnschaffe Kommentator : Lukas Schönmüller

: Lukas Schönmüller Experte: Sebastian Kneißl

Bundesliga: Hoffenheim gegen Augsburg heute im Liveticker

Alternativ könnt Ihr das Duell zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC Augsburg auch im SPOX-Liveticker verfolgen.

Bundesliga: Die Tabelle am 10. Spieltag

Die TSG Hoffenheim hat erst neun Punkte aus den ersten neun Spielen.