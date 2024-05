"Ich würde die 350 Millionen Euro pro Jahr aus Saudi-Arabien nehmen": Kylian Mbappé wird abgeraten, zu Real Madrid zu wechseln

Den französischen Meistertitel haben Mbappé und Co. schon sicher, mit dem Triumph in der Champions League wird es aber auch in dieser Saison nichts. Am Dienstag verlor PSG auch das Halbfinalrückspiel gegen Borussia Dortmund mit 0:1 und musste die Segel streichen.

Für Mbappé stehen nun noch vier Spiele mit Paris an: In der Ligue 1 trifft man noch auf Toulouse, Nizza und Metz, ehe es am 25. Mai im Pokalfinale gegen Lyon noch einmal um einen Titel geht.

Mbappé hat in der laufenden Saison bisher 46-mal für PSG gespielt, dabei gelangen dem 25-jährigen französischen Nationalstürmer 43 Tore. Zudem lieferte er zehn Assists.