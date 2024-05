FC Bayern München, News und Gerüchte: Pikante Details zur Absage von Ralf Rangnick - Online-Petition fordert Wiederholung von CL-Halbfinale

© getty

FC Bayern München, News: Markus Söder nennt Details zu den Rangnick-Verhandlungen

Der bayerischen Ministerpräsident Markus Söder hat Details zu den Verhandlungen des FC Bayern mit Trainerkandidat Ralf Rangnick ausgeplaudert. "Rangnick hatte nach meiner Info zugesagt", verriet Söder in der Sky-Talkshow Triple - der Schüttflix Fußballtalk. "Dann kam ein denkwürdiges Telefonat. Da waren Sachen, die passen nicht zusammen."

Für den Nachfolger des scheidenden Thomas Tuchel wünscht sich Bayerns Ministerpräsident "einen Trainer mit Autorität und Psychologie. Einen, hinter dem der Vorstand steht." Einen Favoriten habe er aber nicht.

Darüber hinaus kritisierte Söder die häufigen Kurswechsel, den die Führungsetage der Münchner in der Suche nach einem neuen Coach vollzogen habe. "Bei keinem anderen Verein würde man jeden Tag darüber diskutieren, wer kommt", so der 57-Jährige. Söder sehe beim FCB eine "unglückliche Entwicklung" in der jüngeren Vergangenheit.

Rangnick wurde als möglicher Nachfolger von Tuchel in Betracht gezogen, sagte dem deutschen Rekordmeister dann aber ab. Stattdessen möchte er seinen Vertrag bei der österreichischen Nationalmannschaft erfüllen.