FC Bayern München - RB Leipzig 3:3: FCB verteidigt Tabellenführung gegen starke Leipziger

Der FC Bayern hat seine Tabellenführung in der Bundesliga verteidigt. Am 10. Spieltag erkämpfte sich die Mannschaft von Hansi Flick nach zwei Rückständen ein 3:3 (2:2) gegen ein starkes RB Leipzig - vor allem dank des eingewechselten Jamal Musiala, des doppelten Torschützens Thomas Müller und des dreifachen Vorlagengebers Kingsley Coman.

Bayern-Coach Flick veränderte seine Mannschaft gegenüber dem 1:1 unter der Woche bei Atletico Madrid auf sieben Positionen. Einzig Alaba, Süle, Martinez und Sane blieben in der Startelf, wobei Martinez verletzungsbedingt nur 25 Minuten durchhielt.

Zu jenem Zeitpunkt lagen die stark in die Partie gekommenen Gäste dank eines blitzsauberen Konters, den Nkunku mit der Unterstützung von Neuer zum ersten Leipziger Treffer in der Allianz Arena überhaupt abschloss, bereits vorne und gaben auch sonst den Ton an. Der Rekordmeister lief in der Anfangsminute fast nur hinterher und kam ob der robusten Zweikampfführung der Nagelsmann-Elf nur selten ins letzte Platzdrittel. RB präsentierte sich erwartungsgemäß handlungsschnell und taktisch variabel.

Mit Martinez-Ersatz Musiala wechselte Flick jedoch die vorübergehende Wende ein. Nur fünf Minuten nach seiner Hereinnahme traf der 17-Jährige aus zentraler Position knapp 18 Meter vom Tor entfernt ins rechte untere Eck (30.). Vier weitere Minuten später leitete er mithilfe von Lewandowski und Coman den Führungstreffer durch Müller ein, der sich im Sechzehner an Konate vorbeischlich und auch Angelino entwischte, um völlig frei vor Gulacsi einzuschieben.

Das Münchner Momentum dauerte jedoch nur gute 120 Sekunden an, bis in der Flick'schen Defensive einmal mehr Unordnung herrschte und Kluivert nach Vorlage von Haidara zum 2:2 traf.

Es war ein höchst unterhaltsamer und interessanter Schlagabtausch, der im zweiten Durchgang nicht abflachte. Der überraschend als halber Mittelstürmer aufgebotene Forsberg verwertete eine Angelino-Flanke nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff per Kopf zur erneuten Leipziger Führung (48.).

Den Sachsen gelang es in der Folge immer besser, die Münchner von ihrem eigenen Tor fernzuhalten - bis zur 75., als Müller nach einer hohen Hereingabe des starken Coman zum Ausgleich einköpfte. Beide Teams beackerten sich bis zum Schluss gegenseitig, erspielten sich aber keine zwingenden Chancen mehr. Am Ende stand eine gerechte Punkteteilung.

FC Bayern München gegen RB Leipzig: Noten und Einzelkritiken © getty 1/32 Der FC Bayern München und RB Leipzig haben sich im Topspiel der Bundesliga 3:3 getrennt. Bei den Gastgebern glänzten ein dreifacher Vorbereiter, ein Doppelpacker und ein Youngster - Sane enttäuschte dagegen auf ganzer Linie. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/32 Manuel Neuer: Konnte sich nicht auszeichnen. Stattdessen musste Neuer dreimal hinter sich greifen. Beim 2:2 und 2:3 chancenlos, hatte aber ein paar Aktien am 0:1, als er aus dem Tor stürmte, aber gegen Nkunku zu spät kam. Note: 4. © getty 3/32 Benjamin Pavard: Im ersten Durchgang mit einem sehenswerten Abschluss, allerdings bei seinem Kerngeschäft nicht immer sattelfest. Ließ Angelino im Vorfeld des 2:3 alle Zeit zum Flanken. Note: 3,5. © getty 4/32 Jerome Boateng: Hatte mit der Leipziger Offensivpower seine liebe Mühe. Auch seine sonst so verlässlichen Diagonalbälle fanden diesmal nur selten einen Mitspieler. Note: 4. © getty 5/32 Niklas Süle: Wirkte ein ums andere Mal zu langsam, wenn die RB-Offensivmaschine ins Rollen kam. Zudem mit schlechter Abstimmung, als sich Forsberg beim 2:3 zwischen die beiden Innenverteidiger schlich. Note: 4. © getty 6/32 David Alaba: Gab den Linksverteidiger und schaltete sich deutlich häufiger ins Offensivspiel ein als sein Pendant Pavard. Solider Auftritt, den er mit einer Zweikampfbilanz von hundert Prozent untermauerte. Note: 3. © getty 7/32 Javi Martinez: Mittelfeld Als defensiver Sechser aufgeboten, gelang es Martinez nicht, Ordnung ins Spiel zu bringen. Musste nach 25 Minuten verletzt runter. Note: 4. © getty 8/32 Leon Goretzka: Rückte notgedrungen schon nach 25 Minuten eine Position nach hinten. Körperlich stets präsent, aber ohne die ganz großen Momente. Note: 3,5. © getty 9/32 Leroy Sane: Bekam erneut das Vertrauen von Flick, wusste dieses aber nicht zu legitimieren. Fand keine Bindung zum Spiel und blieb ohne nennenswerte Aktion. Verbuchte elf Ballverluste und musste Platz für Gnabry machen. Note: 5. © getty 10/32 Thomas Müller: Der verbale Dauermotivator vollendete einen herrlichen Spielzug zum 2:1 und köpfte nach toller Coman-Flanke zum 3:3 ein. Sehr umtriebig und engagiert. Note: 1,5. © getty 11/32 Kingsley Coman: Wenn es gefährlich wurde, war Coman beteiligt. Der Franzose avancierte zum auffälligsten Mann aufseiten der Hausherren, trieb immer wieder an. Sein Arbeitsnachweis nach 83 Minuten: Drei Torvorlagen. Note: 1,5. © getty 12/32 Robert Lewandowski: Leipzigs Hintermannschaft hatte ihn bestens im Griff. Das einzig Positive daran aus Sicht des FC Bayern: Lewandowski schuf gleichzeitig Räume für Doppeltorschütze Müller. Note: 4. © getty 13/32 Jamal Musiala: Nach 25 Minuten eingewechselt, machte der Youngster sofort Dampf. Traf mit einem satten Abschluss zum 1:1 und wusste mit vielen guten Dribblings zu gefallen. Zudem: Kein Spieler eroberte mehr Bälle (12). Note: 1,5. © getty 14/32 Serge Gnabry: Sollte mehr Dampf machen als Sane. Das gelang ihm zumindest ansatzweise. Note: 3,5. © getty 15/32 Chris Richards: Leistete sich in den Schlussminuten keine Schwächen. Ohne Bewertung. © getty 16/32 Douglas Costa: Hatte keinen entscheidenden Einfluss mehr aufs Geschehen. Keine Bewertung. © getty 17/32 Peter Gulacsi: Bei den Gegentoren relativ machtlos. In der 28. drehte er einen Pavard-Schuss stark über die Latte - es sollte seine einzige nennenswerte Parade bleiben. Note: 3,5. © getty 18/32 Nordi Mukiele: Im Offensivspiel engagiert, oft aber auch überhastet. Im Defensivspiel offenbarte er Problemen mit seinem Gegenspieler Coman, der die ersten beiden Bayern-Treffer vorbereitete - beim dritten war er schon ausgewechselt. Note: 3,5. © getty 19/32 Ibrahima Konate: Solide Vorstellung, jedoch etwas unauffälliger als die seines Nebenmannes Upamecano. Vor dem 1:2 leistete er sich einen Stellungsfehler. Note: 3. © getty 20/32 Dayot Upamecano: Eine Wucht in der Innenverteidigung, kompromisslos in den Zweikämpfen und stark in der Luft. Glänzte vor allem in der Anfangsphase mit guten Klärungsmanövern. Vor dem 2:1 ließ er sich aber tunneln. Note: 2,5. © getty 21/32 Angelino: Im Offensivspiel über weite Strecken unauffälliger und fehleranfälliger als zuletzt, bereitete er kurz nach dem Seitenwechsel mit einer perfekten Flanke das 3:2 vor. Seinen Gegenspieler Sane hatte er hervorragend im Griff. Note: 2,5. © getty 22/32 Amadou Haidara: Musste in der ersten Halbzeit zweimal behandelt werden, lieferte dazwischen aber die sehenswerte Vorlage für Kluiverts 2:2. Seine Zweikampfquote von nur knapp 33 Prozent zählte zu den schlechteren bei Leipzig. Note: 2,5. © getty 23/32 Tyler Adams: In einer bissigen Leipziger Mannschaft womöglich der allerbissigste. Warf sich in jeden Zweikampf, den er finden konnte. Verzeichnete auf Seiten Leipzigs die meisten Ballgewinne, im Passspiel aber zu ungenau. Note: 2,5. © getty 24/32 Marcel Sabitzer: Mit einem Lattenschuss sorgte er in der 2. für die erste gefährliche Szene des Spiels. Anschließend oftmals ein Spielbeschleuniger, suchte meist den vertikalen Pass. Bei Musialas Treffer zum 1:1 kam er einen Schritt zu spät. Note: 3. © getty 25/32 Justin Kluivert: Der unauffälligste Vertreter des Leipziger Offensivtrios, erzielte mit dem 2:2 aber trotzdem ein Tor. Note: 3. © getty 26/32 Emil Forsberg: Spielte im 4-3-3 als falsche Neun. Ließ sich immer wieder fallen, um dann die beiden Flügelstürmer in Szene zu setzen - perfekt gelang das bei Nkunkus 1:0. In Mittelstürmer-Manier köpfelte er dann selbst zum 3:2 ein. Note: 2. © getty 27/32 Christopher Nkunku: Wirkte von Beginn an unglaublich torgeil. Scheiterte zweimal knapp (13. und 17.), ehe er in der 19. zum 1:0 traf. Mit einem Fersentrick leitete er das 3:2 ein. Baute gegen Ende der zweiten Halbzeit entkräftet ab. Note: 1,5. © getty 28/32 Yussuf Poulsen: Wurde in der 62. für Forsberg eingewechselt und gab fortan eine echte Neun. Nennenswerte Aktionen hatte er aber keine. Note: 3,5. © getty 29/32 Kavin Kampl: Kam in der 72. für Sabitzer und ließ keine drei Minuten später Müller vor dessen Kopfball-Treffer zum 3:3 enteilen. Keine Bewertung. © getty 30/32 Dani Olmo: Ersetzte in der 72. Mukiele und ordnete sich rechts vorne ein. Keine Bewertung. © getty 31/32 Alexander Sörloth: Kam in der Schlussphase für Haidara mit dem Auftrag, das 4:3 zu erzielen. Gelang ihm nicht. Keine Bewertung. © getty 32/32 Willi Orban: Kam in der Schlussphase für Kluivert, reihte sich aber natürlich nicht vorne, sondern rechts hinten ein. Keine Bewertung.

FC Bayern München - RB Leipzig: Die Aufstellungen

Bayern: Neuer - Pavard, Boateng (83. Richards), Süle, Alaba - Goretzka, Martinez (25. Musiala) - Sane (64. Gnabry), Müller, Coman (83. Costa) - Lewandowski

Leipzig: Gulacsi - Mukiele (72. Olmo), Konate, Upamecano, Angelino - Haidara (78. Sörloth), Sabitzer (72. Kampl), Adams - Kluivert (78. Orban), Forsberg (62. Poulsen), Nkunku

FC Bayern München - RB Leipzig: Die Daten des Spiels

Tore: 0:1 Nkunku (19.), 1:1 Musiala (30.), 2:1 Müller (34.), 2:2 Kluivert (36.), 2:3 Forsberg (48.), 3:3 Müller (75.)

Zum zweiten Mal in dieser Bundesliga-Saison kassierten die Bayern zuhause drei Gegentore (zuvor gegen Hertha) - öfter als zweimal passierte den Bayern dies zuletzt 2003/04 (dreimal).

Der FC Bayern steht nach zehn Spielen bei 16 Gegentoren - genau wie in der Vorsaison. Mehr mussten die Münchner nach zehn Spielen nur 1981/82 hinnehmen (18).

Drei Vorlagen in einem Bundesliga-Spiel gelangen Coman nur einmal zuvor - beim 5:0 gegen Bremen im März 2016.

Der Star des Spiels: Kingsley Coman (FC Bayern München)

Wenn es vor dem Kasten von Gulacsi gefährlich wurde, war Coman beteiligt. Der Franzose avancierte zum auffälligsten Mann aufseiten der Hausherren, trieb immer wieder mit starken Läufen und Pässen an. Sein Arbeitsnachweis: Drei Torvorlagen.

Der Flop des Spiels: Leroy Sane (FC Bayern München)

Der Neuzugang bekam wie schon gegen Atletico das Vertrauen von Flick, wusste dieses aber nicht zu legitimieren. Sane fand keine Bindung zum Spiel und blieb ohne nennenswerte Aktion. Im Gegenteil: Er verbuchte elf Ballverluste und wich nach etwas mehr als einer Stunde für Gnabry. Der Außenstürmer - das zeigte auch diese Partie wieder einmal sehr deutlich - benötigt offensichtlich noch Zeit, um den Flick-Fußball zu verinnerlichen.

Der Schiedsrichter: Daniel Siebert

Der 36 Jahre alte Unparteiische aus Berlin musste sich immer wieder mit Protesten von beiden Bänken herumscheren. Siebert hatte die hart geführte Begegnung aber weitgehend im Griff, beging keinen klaren Fehler.