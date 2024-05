Kuriose Klauseln um Jude Bellingham enthüllt: Geldregen für Borussia Dortmund - falls der BVB die Champions League gegen Real Madrid verliert

Demnach würden die Schwarz-Gelben bei einer Niederlage im Champions-League-Finale am 01. Juni gegen Real Madrid einen Bonus in Höhe von fünf Millionen Euro für den Engländer erhalten. Darin enthalten sind bereits weitere Vereinbarungen wie die erneute Qualifikation für die Königsklasse von Real und der Gewinn der spanischen Meisterschaft.

Darüber hinaus könnte der BVB weitere zwei Millionen Euro einstreichen, falls Bellingham ins All-Star-Team der Champions-League-Saison 2023/24 gewählt wird - was angesichts der Leistungen des Engländers in dieser Spielzeit als gesichert angenommen werden kann.

"Das ist verrückt. Ich kann es nicht glauben, dass es ausgerechnet in meinem ersten Jahr passiert. Es ist mein erstes Finale, dann noch in England und gegen Dortmund", frohlockte der 20-Jährige nach dem Halbfinal-Sieg am Mittwochabend gegen den FC Bayern.