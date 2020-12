Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 1:1: Nächster Patzer! Reynas Traumtor reicht BVB nicht

Borussia Dortmund droht den Anschluss an die Bundesliga-Spitze zu verlieren. Auf die 1:2-Niederlage gegen den 1. FC Köln am 9. Spieltag folgte ein 1:1 (0:1) am 10. Spieltag bei Eintracht Frankfurt. Ein Traumtor von Giovanni Reyna reichte der ersatzgeschwächten Mannschaft von Lucien Favre nicht.

Tabellenführer FC Bayern kann seinen Vorsprung auf die drittplatzierten Schwarz-Gelben mit einem Sieg gegen RB Leipzig (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) auf sechs Punkte ausbauen. (Hier gibt es die Bundesliga-Tabelle im Überblick)

"Wir haben keine gute erste Halbzeit gespielt. Frankfurt hat sehr stark gespielt und uns wehgetan. In der zweiten Halbzeit haben wir es besser gemacht. Klar können wir am Ende auch gewinnen, aber ich denke, das 1:1 geht in Ordnung", sagte BVB-Verteidiger Emre Can nach dem Schlusspff bei Sky.

Roman Bürki, der Torhüter der Borussia, benannte den Ausfall von Top-Torjäger Erling Haaland als Hauptproblem: "Wir haben auch unter der Woche gegen Lazio (1:1; Anm. d. Red.) einen klassischen Mittelstürmer vermisst."

Aufseiten der Frankfurter herrschte Zufriedenheit über den Punkt. "Es war ein sehr anstrengendes Spiel. Wir sind zufrieden, vor allem in der ersten Halbzeit war es sehr ordentlich von uns", sagte SGE-Verteidiger Erik Durm. Und Fredi Bobic, der Sportvorstand der Hessen, erinnerte: "Wir haben gegen Borussia Dortmund gespielt, das ist keine Laufkundschaft. In der zweiten Halbzeit hat man ihre Qualität gesehen. Wir können mit dem Ergebnis gut leben." (Hier gibt es alle Stimmen zum 10. Spieltag)

BVB: Die Spiele bis zum Jahresende im Überblick

Datum Uhrzeit Wettbewerb Gegner Ort 08.12.2020 18.55 Uhr Champions League Zenit St. Petersburg Auswärts 12.12.2020 15.30 Uhr Bundesliga VfB Stuttgart Heim 15.12.2020 20.30 Uhr Bundesliga Werder Bremen Auswärts 18.12.2020 20.30 Uhr Bundesliga Union Berlin Auswärts 22.12.2020 20.00 Uhr DFB-Pokal Eintracht Braunschweig Auswärts

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund: Die Analyse

Ohne die außer Gefecht gesetzten Meunier (Wadenverletzung), Akanji (Knieschmerzen), Guerreiro (muskuläre Probleme) und Haaland (Muskelfaserriss) war BVB-Coach Favre zu mehreren Umstellungen gezwungen. Mit Zagadou, Morey, Schulz und Brandt rutschten vier Spieler ins Team, die zuletzt eher selten zum Einsatz kamen. Das machte sich von Beginn an bemerkbar.

Zum einen defensiv: Es mangelte - trotz der Anwesenheit des rechtzeitig fit gewordenen Kapitäns Hummels - an Zuteilung und Körperspannung. So reichte beim frühen Frankfurter Treffer durch Kamada (9.) ein gut getimter Pass von Hinteregger, um die gesamte Dortmunder Defensive auszuhebeln. Der Japaner konnte den Ball, obwohl er ihn alles andere als perfekt mitnahm, in Seelenruhe am herausgeeilten Bürki vorbei ins Eck schieben.

Zum anderen offensiv: Es fehlte gegen die gewohnt robust und konsequent im Kollektiv verteidigende SGE die Durchschlagskraft. Der vermeintliche Haaland-Ersatz Brandt rochierte zwar viel mit seinen Nebenleuten Sancho und Reyna, von den Außenbahnspielern Morey und Schulz kam aber zu wenig.

Speziell das Fehlen von Guerreiro, der als Verbindungsspieler zwischen Mittelfeld und Angriff zuletzt starke Leistungen über links zeigte, schmerzte der Favre-Elf, die bis auf zwei Schusschancen von Sancho (20., 26.) in Hälfte eins kaum gefährlich vor das Tor von Eintracht-Keeper Trapp gelangten.

Das sollte sich mit dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit ändern. Favre brachte mit Nachwuchshoffnung Moukoko einen weitaus offensiveren Spieler für den unauffälligen Dahoud. Die Idee dahinter, mehr Tiefe ins Spiel der Borussia zu bringen, ging auf: Die Schwarz-Gelben schnürten die Schwarz-Roten zunehmend in deren eigener Hälfte ein und gingen auch zielstrebiger im Spiel mit dem Ball zu Werke.

Daraus resultierte der Ausgleichstreffer durch Reyna (56.), der den Ball aus gut 14 Metern wuchtig und unhaltbar für Trapp ins linke obere Toreck zimmerte, nachdem er Hinteregger im Eins-gegen-Eins abgeschüttelt hatte.

In jener Phase deutete alles auf ein glückliches Ende für die Gäste hin. Trotz spielerischer Überlegenheit gelang es ihnen in der verbleibenden Spielzeit aber nicht mehr, Trapp ernsthaft zu prüfen - und die im zweiten Abschnitt torchancenlosen Frankfurter erkämpften sich einen Punkt.

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund: Noten und Einzelkritiken zu den BVB-Spielern © imago images / Jan Huebner 1/14 Borussia Dortmund ist bei Eintracht Frankfurt nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Zwei BVB-Spieler enttäuschten dabei enorm, Giovanni Reyna traf mit einem traumhaften Schuss zum Ausgleich. Die Noten und Einzelkritiken zu den BVB-Spielern. © getty 2/14 Roman Bürki: Im Vergleich zum 1:1 gegen Lazio einer von nur vier in der Startelf verbliebenen Spielern. Beim 0:1 machtlos, ansonsten kaum gefordert. Note: 3,5. © getty 3/14 Emre Can: Im Passspiel etwas sicherer als der äußerst ungenaue Zagadou, aber nicht viel. Auch ihm unterliefen einige unerklärliche Fehlpässe. In der 55. vergab er nach einer Ecke eine Torchance. Immerhin konsequent in den Zweikämpfen. Note: 3,5. © getty 4/14 Mats Hummels: In der 3. Minute hatte er nach einer Freistoß-Flanke die erste gute Chance des Spiels, vergab aber knapp. Defensiv ließ er sich kaum etwas zuschulden kommen. Spielte einige gute Pässe in die Spitze. Note: 3. © getty 5/14 Dan-Axel Zagadou: Kam erstmals in dieser Saison zum Einsatz - und enttäuschte auf ganzer Linie. Vor dem 0:1 verlor er den Torschützen Kamada aus den Augen, im Anschluss machte er mit etlichen verheerenden Pässen negativ auf sich aufmerksam. Note: 5,5. © getty 6/14 Mateu Morey: Stand erstmals in dieser Bundesligasaison in der Startelf. War im Offensivspiel zwar deutlich aktiver als sein Pendant auf links Schulz, dabei jedoch ähnlich ungenau wie er. Ganz schwache Zweikampfquote von nur knapp 13 Prozent. Note: 4. © getty 7/14 Mahmoud Dahoud: Spielte der Nationalspieler tatsächlich mit? Zur Halbzeit mit desolaten Pass- und Zweikampfquoten und ohne nennenswerte Aktionen für Moukoko ausgewechselt. Note: 5,5. © getty 8/14 Axel Witsel: In der ersten Halbzeit der einzige Spieler, der etwas Struktur und Passsicherheit ins Dortmunder Offensivspiel brachte. Wirklich gefährliche Situationen kreierte er jedoch keine. Note: 3. © getty 9/14 Nico Schulz: Im Defensivspiel aufmerksam und vor allem in der Anfangsphase mit einigen Ballgewinnen, im Offensivspiel dafür äußerst fehlerhaft. Exemplarisch dafür steht seine Passquote von nur knapp 77 Prozent. Note: 4. © getty 10/14 Jadon Sancho: Von Beginn an der zielstrebigste Dortmunder. Schoss in der 20. knapp drüber, in der 26. knapp vorbei und setzte seine Mitspieler immer wieder gut in Szene. Beispielsweise Reyna vor dessen Treffer zum 1:1. Note: 2,5. © getty 11/14 Julian Brandt: War in der ersten Halbzeit als falsche Neun auf völlig verlorenem Posten. Nach Moukokos Einwechslung zur Halbzeit rückte er eine Reihe nach hinten und wurde dadurch etwas besser. In der 64. schoss er ans Außennetz. Note: 4. © getty 12/14 Giovanni Reyna: Fand genau wie die ganze Dortmunder Mannschaft schwer ins Spiel, steigerte sich aber und zeigte einige gute Dribblings und die meisten Abschlüsse aller Dortmunder. Mit einem traumhaften Schuss ins Kreuzeck besorgte er das 1:1. Note: 2,5. © getty 13/14 Youssoufa Moukoko: Kam zur Pause für Dahoud und übernahm den Posten im Sturmzentrum, wovon die Statik des Dortmunder Spiels enorm profitierte. Kam einige Male in vielversprechenden Situationen an den Ball, aber nicht gefährlich zum Abschluss. Note: 3. © getty 14/14 Jude Bellingham: Kam in der 74. für Brandt und sorgte für Belebung im Dortmunder Spiel. Keine Bewertung.

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund: Die Aufstellungen

Frankfurt: Trapp - Abraham, Hinteregger, N'Dicka - Durm, Sow, Rode (66. Ilsanker), Kostic - Barkok (74. Kohr), Kamada, Silva (74. Dost)

Dortmund: Bürki - Can, Hummels, Zagadou - Morey, Dahoud (46. Moukoko), Witsel, Schulz - Sancho, Reyna, Brandt (74. Bellingham)

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund: Die Daten des Spiels

Tore: 1:0 Kamada (9.), 1:1 Reyna (56.)

Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund standen sich seit Gründung der Bundesliga in 100 Pflichtspielen gegenüber. 95 dieser 100 Spiele fanden im Rahmen der Bundesliga statt (BL-Bilanz: 30 Siege Frankfurt, 45 Siege Dortmund, 20 Remis).

Mit dem 1:1 ist die Eintracht seit nunmehr sieben Heimspielen gegen den BVB ungeschlagen. Eine solche Serie gelang Frankfurt nur zwischen 1966 und 1972.

Die SGE ist seit sieben Bundesliga-Spielen sieglos, wobei sechs der sieben Spiele unentschieden endeten.

Der Star des Spiels: Giovanni Reyna (Borussia Dortmund)

Nicht nur wegen seines Traumtores der auffälligste Akteur des Spiels. Der US-Amerikaner traute sich viele Dribblings und (aufseiten der Gäste) die meisten Abschlüsse (4) zu.

Der Flop des Spiels: Dan-Axel Zagadou (Borussia Dortmund)

Der Franzose kam nach längerer verletzungsbedingter Abwesenheit erstmals in dieser Saison zum Einsatz - und enttäuschte auf ganzer Linie. Vor dem 0:1 verlor er wie seine Nebenleute Kamada aus den Augen, im Anschluss machte er mit etlichen verheerenden Pässen in gefährlichen Zonen negativ auf sich aufmerksam.

wird geladen

Der Schiedsrichter: Guido Winkmann

Der 47 Jahre alte Referee aus Kerken behielt in der bisweilen hart geführten Partie die Nerven. Die sieben Gelben Karten, die er an sechs Frankfurter (N'Dicka, Kamada, Rode, Sow, Kostic, Abraham) und einen Dortmunder (Can) verteilte, waren allesamt gerechtfertigt.