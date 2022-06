In der Formel 1 findet heute zum GP von Kanada das Qualifying statt. SPOX begleitet es im Liveticker.

Wer sichert sich in der Formel 1 zum GP von Kanada die Pole Position? Am heutigen Samstag steht das Qualifying vor dem Rennen an. Hier im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Formel 1: Qualifying beim GP in Kanada heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: In Kanada steigt dieses Wochenende der neunte Grand Prix der Formel-1-Saison. Ehe am Sonntag ab 20 Uhr MEZ das Rennen ausgetragen wird, findet am heutigen Samstag das dazugehörige Qualifying statt. Los geht es um 22 Uhr MEZ.

Vor Beginn: Herzlich willkommen im Liveticker!

Formel 1: Qualifying beim GP in Kanada heute live im TV und Livestream

Wer das heutige Qualifying auf keinen Fall verpassen will, ist auf ein Abonnement angewiesen. Das Zeitfahren wird nämlich ebenso wenig wie das morgige Rennen bei RTL live übertragen, sondern allein bei dem Pay-TV-Sender Sky.

Auf Sky Sport F1 beginnt die Berichterstattung zum Qualifying um 21.30 Uhr, schon zuvor könnt Ihr Euch dort aber auch das dritte freie Training ansehen. Sascha Roos kommentiert, Experte ist Ralf Schumacher. Mit Sky Go und WOW (ehemals Sky Ticket) habt Ihr auch die Möglichkeit, die Formel 1 heute im Livestream zu verfolgen.

Die Formel-1-Saison live streamen: Jetzt das SKYTICKET sichern.

Formel 1: Der Rennkalender