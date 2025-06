Die Formel 1 hat den neuen Rennkalender bekanntgegeben und damit das Aus eines Traditionskurses offiziell gemacht.

Die Formel 1 startet in der kommenden Saison erneut in Melbourne. Das erste von insgesamt 24 Rennen 2026 ist für den 8. März auf dem Albert Park Circuit in der australischen Metropole geplant, dann geht es für die Motorsport-Königsklasse weiter nach China und Japan.