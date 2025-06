Mick Schumachers Zeit in der Formel 1 schien endgültig beendet. Doch nun geht eine Tür unverhofft auf.

Flavio Briatore will Spekulationen um eine bevorstehende Rückkehr Mick Schumachers in die Formel 1 nicht kommentieren. Vereinzelt war zuletzt über ein Engagement des Deutschen bei Briatores Alpine-Team gemutmaßt worden, noch in diesem Sommer könne es so weit sein.