Mercedes feiert Auferstehung in Kanada mit Sieg und Sensationspodium - McLaren demontieren sich gegenseitig

McLaren erlebt beim Großen Preis von Kanada kurz vor Schluss ein Debakel. George Russell triumphiert im Silberpfeil souverän.

Lando Norris nahm die Schuld für diesen ersten großen Knall sofort auf sich. "Das geht auf mich, entschuldigt Jungs. Das war dumm von mir", funkte der Brite mit enttäuschter Stimme an seine McLaren-Crew - wenige Augenblicke zuvor war er mit Wucht ins Heck von Oscar Piastri gerauscht und konnte anschließend nicht weiterfahren. Sein Teamkollege wurde immerhin Vierter, stand nach Rennende aber mit blassem Gesicht und leerem Blick in der Boxengasse. Der Super-GAU bei McLaren war lange erwartet worden, in Montréal war es nun soweit.