Beim großen Preis von Spanien kämpfen heute die besten Formel-1-Fahrer der Welt um wichtige WM-Punkte. Ob Sky oder RTL übertragen, erfahrt Ihr hier.

Das neunte Rennen der diesjährigen Formel-1-Saison steht an. Beim Großen Preis von Spanien in Barcelona kämpfen Max Verstappen, Lewis Hamilton, Lando Norris, Oscar Piastri und Co. um den obersten Platz auf dem Treppchen. Im vergangenen Jahr triumphierte Max Verstappen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya – wer überquert in diesem Jahr als Erster die Ziellinie? Das Rennen startet um 15:00 Uhr.

Bei WOW anmelden

Doch wer überträgt heute das Rennen? SPOX verrät es Euch.