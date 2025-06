Bei der Rückkehr an den Ort seines letzten Sieges stellt sich für Lokalmatador Fernando Alonso die Zukunftsfrage. Es droht ein unschönes Ende.

Dreht man die Uhr exakt zwei Jahre zurück, dann war Fernando Alonso zum damaligen Zeitpunkt so etwas wie das Dark Horse der Formel 1. Kaum hatte der Spanier zur Saison 2023 das Cockpit bei Aston Martin für den sich in den Ruhestand verabschiedeten Sebastian Vettel übernommen, fuhr der bis dato im Mittelfeld herumdümpelnde Traditionsrennstall in British Racing Green plötzlich vorne um Podestplätze und Siege mit.