Wegen einer Handverletzung muss der kanadische Aston-Martin-Pilot passen.

Der kanadische Formel-1-Pilot Lance Stroll hat eine Handverletzung erlitten und geht am Sonntag nicht beim Großen Preis von Spanien an den Start. Das gab sein Team Aston Martin am Samstagabend bekannt, einen Ersatz wird es nicht geben. Unklar ist, wie lange Stroll ausfallen wird.