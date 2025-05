"Letztendlich manipuliert man das Rennen": Die Mini-Revolution der Formel 1 in Monaco ist kläglich gescheitert

Einmal mehr herrscht in der Formel 1 beim GP von Monaco gähnende Langeweile. Die extra eingeführte Mini-Revolution geht komplett nach hinten los.

Dass der Große Preis von Monaco nicht zu den sportlichen Leckerbissen im Kalender der Formel 1 gehört, ist mittlerweile bekannt. Unzählige Kommentatoren haben sich in den vergangenen Jahren am prestigeträchtigen Rennen an der Cote d'Azur abgearbeitet und die Frage gestellt, inwiefern der Grand Prix noch zeitgemäß sei. Zu schwierig ist es, in den engen Gassen Monte Carlos zu überholen, im Endeffekt ist das Rennergebnis bereits nach dem Qualifying am Samstag in Stein gemeißelt.