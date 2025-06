Mick Schumacher ist seit zweieinhalb Jahren kein Formel-1-Rennen gefahren. Kommt es zu einer spektakulären Rückkehr?

Der Traum von der Formel 1 lebt für Mick Schumacher auch zweieinhalb Jahre nach seinem Aus als Stammfahrer bei Haas Ende 2022. "Das ist immer noch ein großes Thema. Ich bin immer in Gesprächen drin für die Zukunft", sagte der 26-Jährige am Rande des Langstrecken-Klassikers in Le Mans im Interview mit RTL/ntv: "Es ist ein großes Thema, wenn ich nicht an der WEC-Rennstrecke bin und man sich auch damit beschäftigen kann".