"Erinnert an die Zeit von Michael Schumacher bei Benetton": Reißt Max Verstappen Red Bull in den Abgrund?

Max Verstappen und Red Bull stehen vor der Zerreißprobe. Was passieren könnte, falls der vierfache Weltmeister der Formel 1 die Reißleine zieht.

Mit seinem Rammstoß beim Großen Preis von Spanien vor knapp zwei Wochen erinnerte uns Max Verstappen an Zeiten, von den wir eigentlich dachten, dass sie längst der Vergangenheit angehören würden. Als der Niederländer in der Schlussphase des Rennens auf dem Circuit de Catalunya seine Beherrschung verlor und mit voller Absicht in die Seite von Mercedes-Pilot George Russell fuhr, kam sie plötzlich wieder zum Vorschein: die dunkle Seite Verstappens. Die, für die man ihm nicht zu Unrecht seinerzeit den Spitznamen "Mad Max" verpasste.