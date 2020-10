Formel 1: Großer Preis der Eifel - Das Qualifying am Nürburgring heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das Nürburgring-Wochenende in der Formel 1 ist voll in Fahrt. Am heutigen Samstag kommt es zum Dritten Freien Training und dem Qualifying. SPOX erklärt euch, wo ihr die Events im TV, Livestream und Liveticker seht.

Nachdem das 1. Freie Training am gestrigen Freitag aufgrund von Schlechtwetter ausfiel, feierte Mick Schumacher sein Formel-1-Trainingsdebüt auch beim zweiten Durchgang nicht. Wie ein Alfa-Romeo-Sprecher auf Anfrage zuvor schon bestätigte, saß statt ihm der etatmäßige Pilot Antonio Giovinazzi aus Italien hinter dem Lenkrad.

Die Rennleitung begründete die Absage damit, dass der Rettungshubschrauber nicht fliegen könne. Voraussetzung für die Austragung einer Formel-1-Einheit ist, dass im Notfall der Helikopter ein Krankenhaus in der Nähe anfliegen kann. Sollte dies nicht der Fall sein, müsste ein Hospital wiederum mit dem Krankenwagen in höchstens 20 Minuten zu erreichen sein. Dies war allerdings nicht gegeben.

Damit bleiben Vettel, bei der bisher letzten Auflage 2013 noch Sieger, und seinen Kollegen nur das Abschlusstraining am Samstag (12.00 Uhr) vor der Qualifikation, um sich an die Strecke zu gewöhnen. Letztmals war im Oktober 2019 ein kompletter Formel-1-Tag ausgefallen, damals in Suzuka wegen des Taifuns Hagibis.

Das Qualifying beim GP der Eifel heute live im TV und Livestream

Für die laufende Formel-1-Saison sicherte sich der öffentlich-rechtliche ORF die Übertragungsrechte. Den dritten Trainingsdurchgang gibt es, wie bereits üblich, nicht im Free-TV. Ab 14.55 Uhr schaltet ORF 1 dann aber beim Qualifying zu. Durch die Sendung führt das Kommentatoren-Duo Ernst Hausleitner und Alexander Wurz.

Das 3. Freie Training und das Qualifying überträgt auch Sky. Um 12 Uhr startet das Trainingsevent, um die Startplatzierungen messen sich die Formel-1-Piloten dann ebenfalls ab 15 Uhr.

Sollte kein TV-Gerät zur Verfügung stehen, kann man das Qualifying in der ORF TVthek verfolgen. Hier geht es zum Link.

Als Alternative gibt es via SkyGo-App einen kostenpflichtigen Livestream.

F1: Qualifying am Nürburgring im Liveticker

Mit dem umfassenden SPOX-Liveticker bleibt ihr stets auf dem aktuellsten Stand.

Hier geht's zum Liveticker des 3. Freien Trainings.

Hier geht's zum Liveticker des Qualifyings.

Verstappen über Honda-Abschied wenig verwundert

Der Niederländer Max Verstappen hat sich am Donnerstag beim Formel-1-Wochenende auf dem Nürburgring nicht sonderlich überrascht gezeigt, dass sich Honda mit Ende nächster Saison als Motoren-Partner vom Team Red Bull verabschieden wird.

"Man konnte es kommen sehen, es ist aus ihrer Sicht zu verstehen. Ich hoffe, ich ende nicht wie Fred Feuerstein, dass ich selbst mitlaufen muss", sagte der 23-Jährige augenzwinkernd. Honda wird sich Ende 2021 auch von AlphaTauri verabschieden.

Formel 1: Der Rennkalender der Saison 2020 im Überblick

Aufgrund der Corona-Pandemie hat sich der Rennkalender in diesem Jahr stark verändert, neu sind unter anderem die Doppel-Grands-Prix.

Endgültig fertig ist der Kalender indes noch nicht, er soll noch um mindestens drei Rennen erweitert werden. Kandidaten sind unter anderem Bahrain und Abu Dhabi.