Am heutigen Sonntag, dem 29. Juni, steht in der Formel 1 der Große Preis von Österreich auf dem Programm. Austragungsort ist traditionell der Red-Bull-Ring in Spielberg, der erneut Schauplatz spannender Positionskämpfe und Strategie-Duelle wird. Das Rennen startet um 15 Uhr und verspricht nicht nur wegen der Streckencharakteristik jede Menge Action. Für Teams und Fahrer geht es um wichtige Punkte im WM-Kampf – insbesondere bei der Jagd auf Spitzenreiter Oscar Piastri.