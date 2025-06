Der Große Preis von Österreich steht heute auf dem Programm – doch auf welchem Sender läuft das Rennen live - Sky oder RTL? SPOX liefert Euch alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream.

Die Formel 1 macht am heutigen Sonntag, dem 29. Juni, Halt in der Steiermark: Der Große Preis von Österreich steht an. Auf dem anspruchsvollen Red-Bull-Ring in Spielberg geht es ab 15 Uhr zur Sache. Die kurze, schnelle Strecke sorgt erfahrungsgemäß für enge Duelle, taktische Finessen und jede Menge Spannung im Kampf um wertvolle WM-Zähler.