"F1": Der Blockbuster, für den die Formel 1 gleich mehrere Tabus bricht

Nun auch noch ein Kinofilm: Unter dem Unterhaltungskonzern Liberty Media hat sich die Formel 1 binnen acht Jahren kommerziell neu erfunden.

So viel Hochglanz ist selbst für die Formel 1 außergewöhnlich: Brad Pitt steht Schulter an Schulter mit Max Verstappen, der Hollywood-Star brettert in einem echten Rennwagen über die Strecke, eingewiesen von Rekordchampion Lewis Hamilton.

Traumfabrik trifft Motorsport-Königsklasse - der angeblich 300 Millionen Dollar teure Blockbuster mit dem unmissverständlichen Titel "F1" ist so etwas wie der Schlussstein im PR-Konzept von Liberty Media, dem kommerziellen Rechteinhaber der Königsklasse seit 2017.